Василий Орлов распорядился убрать беспризорных собак с улиц

В региональном правительстве сообщили, как в Приамурье намерены бороться с безнадзорными животными. Речь в первую очередь идёт о бродячих собаках, представляющих опасность для людей.

Накануне, после трагических случаев нападения собак на взрослых и детей в нескольких дальневосточных регионах, полпред президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев отдал губернаторам распоряжение организовать работу по отлову собак.

В Приамурье в ближайшее время будет работать пять приютов для бездомных животных: в Шимановске, Тынде, Свободном, Белогорске и в Тамбовском районе. При этом приют в Свободном уже работает, а приют в Шимановске откроют летом. Свозить в эти заведения будут пойманных псов со всех районов области.

— Главам в первую очередь нужно обратить внимание на крупных животных, которые могут представлять опасность для человека. Всех животных в пунктах временного размещения содержать невозможно, поэтому оцениваем риски. А риск – это стая голодных бродячих животных с крупными особями, которые обычно и являются зачинщиками и провоцируют остальных на конфликты. Таких собак нужно в первую очередь с улиц убрать, – отметил губернатор Василий Орлов.