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В Амурской области бывший сотрудник полиции оспорил приговор и добился его отмены

Мужчина, осуждённый за халатность, обратился с жалобой в вышестоящий суд

В Амурской области бывший сотрудник полиции оспорил приговор и добился его отмены
Фото: pixabay.com

Зейским районным судом бывший сотрудник полиции был осуждён к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы и с испытательным сроком 6 месяцев.

Его признали виновным в ненадлежащем исполнении своих обязанностей на службе в полиции. Работая оперативным дежурным, он, как решил районный суд, недостаточно бдительно отнёсся к телефонному сообщению от местной жительницы о том, что её сосед нарушает тишину, бегает с топором и высказывает угрозы в адрес окружающих. Также суд посчитал, что он не организовал выезд на место оперативной группы полиции для задержания дебошира. В результате злоумышленник зарезал ножом одного человека и напал на другого.

Бывший полицейский не согласился с приговором. Он подал жалобу в областной суд. Он утверждал, что обязанности дежурного исполнял добросовестно. При этом его, нарушив все инструкции, оставили на дежурстве одного, в связи с тем, что все свободные сотрудники выехали на вызов по другому тяжкому преступлению, совершенному в лесхозе.

По его словам, сообщившая о дебошире женщина говорила без паники или испуга, а на заднем фоне были слышны звуки застолья и веселья.

Также, по его словам, когда следственно-оперативная группа закончила обследовать место преступления в лесхозе, она была срочно перенаправлена по другому адресу для проверки сообщения о незаконном удержании женщины с ребёнком в квартире.

Областной суд, рассмотрев все доводы, отменил решение Зейского суда, найдя для этого неожиданное основание. Как выяснил суд, в судебных заседаниях по делу убийцу и бывшего полицейского защищал один и тот же адвокат. Суд стал на сторону мужчины, полагая что имеются признаки того, что защитник мог быть заинтересован в осуждении бывшего полицейского, таким образом было нарушено его право на судебную защиту, сообщает пресс-служба Амурского областного суда.

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