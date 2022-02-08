В Амурской области продолжат выплачивать повышенные компенсации за путёвки в детские лагеря

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В региональном правительстве обсудили среднюю стоимость путёвок в детские лагеря, размер компенсаций работающим родителям, а также план антитеррористических проверок, сообщает минобрнауки региона.

Средняя стоимость набора продуктов на одного ребёнка, находящегося в лагере, выросла по сравнению с 2021 годом на 14 %, а медикаментов – на 5 %. Однако из-за этого размер компенсации родителям за путёвку не изменится.

— Если в прежние годы минимальный размер компенсации составлял 14 % от средней стоимости путёвки в стационарные организации отдыха и оздоровления школьников и 50 % от стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, то теперь он возрос до 25 и 75 процентов соответственно. Средняя стоимость путевки, предусмотренная для расчета компенсации, 30 тысяч рублей. Такие меры позволят сделать детский отдых более доступным, несмотря на рост стоимости, – рассказала первый замминистра образования и науки области Елена Бурдуковская.

На 2022 год из регионального бюджета выделили более 190 миллионов рублей на отдых и оздоровление детей. Летняя кампания стартует в начале июня. В этом году будут работать 15 загородных лагерей, 263 пришкольных, 16 лагерей труда и отдыха и один стационарный палаточный.