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сегодня, 17:31 0

В Амурской области за сутки 140 человек попали в больницу с коронавирусом

Зарегистрировали 526 новых заражений

В Амурской области за сутки 140 человек попали в больницу с коронавирусом
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Амурской области зарегистрировали 526 новых заражений коронавирусом. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, 140 человек госпитализировали, 83 пациента выздоровели, два человека скончались.

Не привиты против коронавируса 374 человека из числа заразившихся. У 508 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (96 %), у 17 – в виде пневмонии (3 %), у одного – в бессимптомной форме (1 %).

Темп прироста за последние сутки снизился до 0,8 %. Показатель заболеваемости составляет 7 997,48 на 100 тысяч населения, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

С нарастающим итогом в Амурской области заболели 62 528 человек. 58 702 выздоровели, 691 – скончался.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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