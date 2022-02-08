Амурский сенатор выступил за повышение эффективности госрегулирования информационной безопасности

3 и 4 февраля в Москве прошёл большой национальный форум, посвящённый информационной безопасности. Крупнейшие компании в области IT и информационной безопасности, госкомпании, а также крупные игроки из области транспорта, связи и финансов обсудили вопросы защиты критически важной информации.

На форуме с докладом выступил Артём Шейкин, член Совета Федерации от амурского заксобрания. Сенатор рассказал о повышении эффективности госрегулирования информационной безопасности.

— На сегодняшний день государственные базы данных и автоматизированные информационные системы являются важными элементами в области функционирования государства и общества. Все они не относятся к сфере критической информационной инфраструктуры (КИИ), но важны. Такие системы должны быть строго конфиденциальными, ведь доступ к содержащимся в них данным хотят получить и использовать в своих интересах разные заинтересованные лица и субъекты, – рассказал Артём Шейкин.

Эта проблематика касается как России в целом, так и каждого региона. По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком», за 11 месяцев 2021 года на информационные ресурсы организаций нападали более двух миллионов раз. Более 250 тысяч случаев зафиксировали в ДФО. Федеральный округ сейчас находится на третьем месте в стране по количеству кибератак. По мнению экспертов, по полной статистике по итогам года он может оказаться выше.

В Амурской области более 300 организаций КИИ нуждаются в информационном контроле и защите.

Артём Шейкин поднял тему безопасности, осветив технический, человеческий и правовой факторы влияния, и подчеркнул важность ряда вопросов. По мнению сенатора, нужно сформировать требования к защищённости информационных ресурсов, преимущественно использовать отечественные системы безопасности, разработать единые требования к информационным ресурсам госорганов. Также нужно ввести ответственность за неправомерный доступ к информации из государственных информационных систем, установить обязательные требования к защищённости информационных ресурсов и ввести «оборотные штрафы» в качестве административной ответственности за утечку данных.