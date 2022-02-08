В Благовещенской городской клинической больнице появился новый кислородный концентратор

Фото: пресс-служба минздрава Амурской области

Инфекционный госпиталь Благовещенской городской клинической больницы получил новый кислородный концентратор. Как сообщает пресс-служба амурского минздрава, производительность оборудования достигает двух тонн кислорода в сутки.

На новое оборудование для благовещенской больницы правительство России выделило из федерального бюджета 32,8 миллиона рублей. А на средства областного бюджета почти в два миллиона рублей больница подготовила площадки под концентраторы, подключила электричество и модернизировало наружные кислородные сети. По программе господдержки в учреждение доставят ещё два таких агрегата.

Концентраторы забирают воздух из окружающей среды, отделяют кислород от других газов и подают пациентам.

— У нас был концентратор, но он производил только 300 литров кислорода в сутки, что даже не поддается сравнению с новым оборудованием. В третью и особенно в четвертую волну COVID-19 среднесуточное потребление кислорода достигало 11 тонн. Были весьма тревожные моменты, ведь газ доставлялся автотранспортом из Хабаровска, и в пиковую нагрузку на помощь приходили космодром Восточный и военные. С приобретением трёх аппаратов вопрос обеспечения больных кислородом в нашей больнице будет полностью закрыт. Это очень своевременная поддержка со стороны российских властей и регионального правительства. Сейчас, когда мы боремся с пятой волной COVID-19, наличие концентраторов значительно облегчает задачу по спасению жизней и здоровья амурчан, – рассказал главный врач Благовещенской ГКБ Александр Сучков.