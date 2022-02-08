Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:58 0

В Благовещенской городской клинической больнице появился новый кислородный концентратор

Оборудование способно производить две тонны кислорода в сутки

В Благовещенской городской клинической больнице появился новый кислородный концентратор
Фото: пресс-служба минздрава Амурской области

Инфекционный госпиталь Благовещенской городской клинической больницы получил новый кислородный концентратор. Как сообщает пресс-служба амурского минздрава, производительность оборудования достигает двух тонн кислорода в сутки.

На новое оборудование для благовещенской больницы правительство России выделило из федерального бюджета 32,8 миллиона рублей. А на средства областного бюджета почти в два миллиона рублей больница подготовила площадки под концентраторы, подключила электричество и модернизировало наружные кислородные сети. По программе господдержки в учреждение доставят ещё два таких агрегата.

Концентраторы забирают воздух из окружающей среды, отделяют кислород от других газов и подают пациентам.

— У нас был концентратор, но он производил только 300 литров кислорода в сутки, что даже не поддается сравнению с новым оборудованием. В третью и особенно в четвертую волну COVID-19 среднесуточное потребление кислорода достигало 11 тонн. Были весьма тревожные моменты, ведь газ доставлялся автотранспортом из Хабаровска, и в пиковую нагрузку на помощь приходили космодром Восточный и военные. С приобретением трёх аппаратов вопрос обеспечения больных кислородом в нашей больнице будет полностью закрыт. Это очень своевременная поддержка со стороны российских властей и регионального правительства. Сейчас, когда мы боремся с пятой волной COVID-19, наличие концентраторов значительно облегчает задачу по спасению жизней и здоровья амурчан, – рассказал главный врач Благовещенской ГКБ Александр Сучков.

Просмотров всего: 70

#здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус

В Амурской области за сутки 140 человек попали в больницу с коронавирусом
Происшествия

Амурчанина оштрафовали на тысячу рублей за оскорбление врача
Общество 6

На модернизацию здравоохранения Амурской области потратят больше миллиарда рублей
Общество

В Амурской области за сутки зарегистрировали 649 новых случаев COVID-19
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь