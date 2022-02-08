Актёр Александр Мохов считает, что Благовещенск в сравнении с Хэйхэ остался в каменном веке
По его словам, люди в амурской столице живут не очень
Российский актёр Александр Мохов дал оценку Амурской области и, в частности, сравнил Благовещенск с китайским Хэйхэ в интервью.
— С трёх до 15 лет я прожил в Амурской области. В 70-е годы за Амуром, напротив Благовещенска, была маленькая китайская деревня Хэйхэ. Теперь это прекрасный огромный мегаполис! Мы жили в городе Шимановске, он расцвел во времена строительства БАМа. А потом город опустел… Возможно, сейчас благодаря строительству космодрома начнет оживать… А Благовещенск… Я бывал там и на фестивале «Амурская осень», и со спектаклем «Авантюристы поневоле», и ещё по разным делам… Да, что-то поменялось: набережная, какие-то районы… Но, к сожалению, в сравнении с китайцами мы остались в каменном веке. Обидно, грустно… Хочется, чтобы и здесь люди жили достойно, – сказал Александр Мохов в интервью «НДН.ИНФО».
Досье АИ
Александр Мохов родился 22 июня 1963 года на Волго-Балтийском канале. Всё детство провёл В Амурской области в городе Шимановске.
Окончил Иркутское театральное училище в 1982 году, отслужил в армии, в 1984 году поступил на третий курс ГИТИСа в группу Олега Табакова.
Заслуженный артист России (1995), актёр театра и кино.
Фильмография Мохова включает в себя 135 работ в 116 проектах.
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