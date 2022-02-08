Амурчанина оштрафовали на тысячу рублей за оскорбление врача

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Жителя Серышевского района наказали штрафом в размере одной тысячи рублей за оскорбление врача-терапевта в Серышевской больнице, сообщает прокуратура Амурской области.

В ноябре прошлого года виновник проходил медицинский осмотр у потерпевшего. Во время приёма мужчина оскорбил специалиста нецензурной бранью. Врач обратился с жалобой в прокуратуру.

Против амурчанина возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».