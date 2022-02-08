Хабаровчанин поджёг ателье, где работала его бывшая возлюбленная

Хабаровские следователи возбудили в отношении местного жителя 1958 года рождения уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщили в следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В понедельник, 7 февраля, в помещении мастерской по ремонту одежды в Железнодорожном районе Хабаровска произошло возгорание. По версии следствия, виновником происшествия стал мужчина, пришедший к работавшей там бывшей возлюбленной. Он разлил принесённую с собой горючую жидкость и поджёг.

В результате случившегося оба пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение, их состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.