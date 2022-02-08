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В благовещенской пятиэтажке загорелся подвал

Эвакуировали 33 человека

В благовещенской пятиэтажке загорелся подвал
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В первой половине дня 8 февраля в подвале пятиэтажного жилого дома на улице Ломоносова в Благовещенске произошел пожар. Дым заметил неравнодушный прохожий, который выходил из почтового отделения на первом этаже дома.

Через пять минут после вызова к месту пожара прибыли первые расчёты. Как выяснилось, горели кладовые в подвале. Пожарным пришлось работать при нулевой видимости и сильном задымлении.

Открытый огонь потушили примерно за двадцать минут. Огонь повредил кладовые и вещи на площади около 10 квадратных метров, по всему подвалу закоптились стены. В тушении задействовали 12 человек и четыре единицы техники Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона.

Из дома эвакуировали 33 человека. Пострадавших нет.

Предположительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары #происшествия

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