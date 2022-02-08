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Амурские лыжники поддержали российских олимпийцев

В Новобурейском прошли соревнования по лыжным гонкам

Амурские лыжники поддержали российских олимпийцев
Фото: Администрация Бурейского района

В субботу, 5 февраля, на лыжной трассе под Новобурейском прошла спартакиада для школьников. 24 спортсмена из шести школ района не только соревновались за право принять участие в областной спартакиаде, но и поучаствовали в акции в поддержку олимпийской сборной России.

Старт спартакиады был дан в 11 часов утра. От каждой школы выступало по четыре спортсмена, причём для девочек дистанция забега составила три километра, для мальчиков – пять.

— Некоторые падали, поднимались, снова падали, но не сдавались, шли вперёд, и в итоге – каждый прошёл свою дистанцию. У нас гордость за каждого участника, за каждого ребёнка, чей выбор пал на лыжный спорт. В Новобурейский приехали ребята, которые всего лишь пару раз вставали на лыжи, некоторые из них только начали изучать лыжный спорт. Были и ребята, которые являются частью проекта «Путь к олимпу» и занимаются в нашем клубе на постоянной основе, – рассказывает Александра Михайлова, руководитель Бурейского любительского клуба лыжников имени А. С. Новокрещенова.

Победителями районного этапа стали лыжники из школы №1 Новобурейского. В сборной района на областных соревнованиях выступят Катрань Софья, Валуйко Виктория из команды победителей и Бикмулина Виолетта из Талаканской школы № 5.

Помимо соревновательной части юные лыжники поучаствовали в акции в поддержку российских олимпийцев на зимних играх в Пекине. Ветераны лыжного спорта вместе со школьниками взяли в руки российские флаги и выразили благодарность нашим спортсменам, которые выступают на Зимней Олимпиаде без флага и гимна из-за санкций.

Отметим, что районные соревнования по лыжным гонкам прошли благодаря проекту «Путь к олимпу» Бурейского любительского клуба лыжников имени А.С. Новокрещенова. На конкурсе грантов губернатора Амурской области этот клуб получил помощь в размере 434 857 рублей на развитие лыжного спорта среди школьников района. Проект «Путь к олимпу» даёт возможность детям из разных школ бесплатно заниматься в Бурейском любительском клубе лыжников. Суть самого проекта заключается в том, чтобы сохранить здоровье, поддержать двигательную активность и восстановить у детей в полной мере тренировочный процесс после коронавирусных ограничений. Кстати, тренером ребят выступает Вячеслав Агапов из Благовещенска. Проект реализуют с октября 2021 года. Воспитанниками клуба стали 40 ребят из разных школ.

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#Олимпиада-2022 #спорт #школа

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