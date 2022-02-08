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Юрий Трутнев поручил губернаторам защитить дальневосточников от бездомных собак

Ответственность ляжет на власти регионов

Юрий Трутнев поручил губернаторам защитить дальневосточников от бездомных собак
Фото: pixabay.com

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев поручил дальневосточным губернаторам защитить местных жителей от нападений бездомных собак. Это стало ответной мерой на участившиеся нападения животных на людей.

— Вице-премьер поручил главам дальневосточных регионов обеспечить комплекс мер, включающий в себя отлов и должное содержание собак в приютах с учетом опыта положительно зарекомендовавших себя компаний, оказывающих такие услуги в других регионах, – сообщили в пресс-службе полпреда.

Юрий Трутнев уточнил, что меры борьбы с собаками должны быть гуманными.

«Это ответственность властей и личная ответственность глав регионов. Нужно сделать всё необходимое, чтобы люди могли спокойно ходить по улицам», – подчеркнул полпред.

Напомним, в конце января бездомные собаки напали на девочку в Благовещенске. На территории Забайкальского края объявлен режим повышенной готовности из-за частого нападения бездомных собак на людей.

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#Дальний Восток #животные #закон

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Комментарии
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  • OT

    OT
    1 час назад

    А мэр Благовещенска согласен с Трутневым? Он ведь за то, чтоб собак отловили, "подчифирили" и выпустили. А что кусаются, дак и комары тоже кусаются.

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