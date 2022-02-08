В Амурской области на территорию исправительной колонии хотели завезти 40 телефонов

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Сотрудники управления ФСИН по Амурской области в грузовике, который въехал на территорию исправительной колонии № 8, обнаружили партию запрещённых предметов, сообщает пресс-служба ведомства.

В грузовике были деревянные поддоны, в которых и сделали тайники. В них нашли 40 телефонов, 14 зарядных устройств, 16 сим-карт, смарт-часы и другие комплектующие. Все предметы изъяли, в отношении водителя грузовика составили протокол об административном правонарушении.

Как ранее сообщало Амур.инфо, в Белогорском районе заключённого признали виновным в побеге из мест лишения свободы.