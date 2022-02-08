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8февраля
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сегодня, 15:55 7

В Амурской области на территорию исправительной колонии хотели завезти 40 телефонов

Запрещённые предметы спрятали в деревянных поддонах

В Амурской области на территорию исправительной колонии хотели завезти 40 телефонов
Фото: 28.fsin.gov.ru

Сотрудники управления ФСИН по Амурской области в грузовике, который въехал на территорию исправительной колонии № 8, обнаружили партию запрещённых предметов, сообщает пресс-служба ведомства.

В грузовике были деревянные поддоны, в которых и сделали тайники. В них нашли 40 телефонов, 14 зарядных устройств, 16 сим-карт, смарт-часы и другие комплектующие. Все предметы изъяли, в отношении водителя грузовика составили протокол об административном правонарушении.

Как ранее сообщало Амур.инфо, в Белогорском районе заключённого признали виновным в побеге из мест лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Сколько бабушек и дедушек должны порадоваться этому факту? Думаю сотни. Не будут им звонить "внучата" и иные "спецы" какое-то время.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Сколько бабушек и дедушек должны порадоваться этому факту? Думаю сотни. Не будут им звонить "внучата" и иные "спецы" какое-то время.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Сколько бабушек и дедушек должны порадоваться этому факту? Думаю сотни. Не будут им звонить "внучата" и иные "спецы" какое-то время.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Сколько бабушек и дедушек должны порадоваться этому факту? Думаю сотни. Не будут им звонить "внучата" и иные "спецы" какое-то время.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Что-то подвис комп, поэтому "понажимал" кнопочку

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 час назад

    Опять работники ПТУ шалят?

  • Алиса65

    Алиса65
    36 минут назад

    Виталий Злочевский, это интернет у нас такой "скоростной" - кликнул мышкой и жди(

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