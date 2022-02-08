Юные хоккеисты из Благовещенска стали победителями первенства России

8 февраля в Нижнем Новгороде закончилось первенство России среди юных хоккеистов «Золотая шайба». От Амурской области на соревнования отправилась команда «Форвард».

В соревнованиях среди юношей 2007-2008 годов рождения участвовало 16 команд. В финале благовещенский «Форвард» встретился с южно-сахалинским «Кристаллом» и забросил в их ворота шесть безответных шайб.

— Конечно, ребята в полном восторге. Команда Амурской области впервые заняла первое место на соревнованиях такого уровня, – рассказал директор детско-юношеской спортивной школы Благовещенска № 3 Владимир Сергеев.

Теперь в конце марта юных благовещенских хоккеистов ожидает суперфинал первенства, где им будут противостоять восемь лучших команд со всей России, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.