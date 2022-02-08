Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:36 2

Юные хоккеисты из Благовещенска стали победителями первенства России

Наши спортсмены провели шесть игр и во всех одержали победу

Юные хоккеисты из Благовещенска стали победителями первенства России
Фото: пресс-служба администрации города Благовещенска

8 февраля в Нижнем Новгороде закончилось первенство России среди юных хоккеистов «Золотая шайба». От Амурской области на соревнования отправилась команда «Форвард».

В соревнованиях среди юношей 2007-2008 годов рождения участвовало 16 команд. В финале благовещенский «Форвард» встретился с южно-сахалинским «Кристаллом» и забросил в их ворота шесть безответных шайб.

— Конечно, ребята в полном восторге. Команда Амурской области впервые заняла первое место на соревнованиях такого уровня, – рассказал директор детско-юношеской спортивной школы Благовещенска № 3 Владимир Сергеев.

Теперь в конце марта юных благовещенских хоккеистов ожидает суперфинал первенства, где им будут противостоять восемь лучших команд со всей России, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

Просмотров всего: 428

#дети #спорт

распечатать


Общество

В Амурской области продолжат выплачивать повышенные компенсации за путёвки в детские лагеря
Общество

В России вступил в силу закон о пожизненных сроках для педофилов
Происшествия 1

На Чукотке девочка погибла после несчастного случая на снежной горке
Общество

Благовещенские семьи начали получать финансовую поддержку на оплату частного детского сада

Комментарии
Показать все (2)
  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Молодцы, принимайте поздравления! Новых успехов, ярких побед!

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Молодцы! Приятно!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь