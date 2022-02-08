В Амурской области издадут уникальный учебник по изучению русского языка для иностранцев

В Амурской области реализуют проект «Я понимаю!». По словам руководителя проекта Яны Стародуб-Афанасьевой, его цель – создание системы, призванной помочь иностранным студентам не только освоить живой русский язык, но и по-настоящему влюбить их в русский язык.

— Проект предполагает издание и внедрение в образовательный процесс учебника «Я понимаю!» на материале мультфильмов про Простоквашино и фильма «Приходи на меня посмотреть», создание в АмГУ на базе кафедры литературы и МХК учебной студии дубляжа – 300 часов интерактивных занятий, мастер-классов, ролевых и сюжетных игр, выпуск единственной в России русско-китайской радиопередачи совместно с радиостанцией «ДетиFM», ведение единственного в России образовательного аккаунта для китайцев, изучающих русский язык, независимо от возраста, города и страны проживания, – объяснила Яна Стародуб-Афанасьева.

Проект предназначен для китайских студентов, которые изучают русский язык, для изучающих китайский язык российских студентов, а также для российских преподавателей, обучающих китайцев русскому языку.

Как отметила руководитель, в проекте примут участие преподаватели, а также китайские и российские студенты МПГУ, АмГУ, БГПУ и Цицикарского университета. В общей сложности планируется привлечь около 1 500 человек.

В феврале началась работа по подготовке учебника к печати, а уже в августе планируется провести его презентацию. Дальше он отправится по вузам-партнёрам проекта: в МПГУ, АмГУ, БГПУ и Цицикарский университет.

— С сентября 2022 года по июнь 2023 года состоятся основные мероприятия проекта, связанные с работой по учебнику, с работой в студии дубляжа и над радиопередачей. Вся эта работа ложится на плечи вузовских преподавателей. Самый главный наш партнер – это Амурский государственный университет, наш проект будет реализован под патронатом доктора филологических наук Анны Анатольевны Забияко. Она и замечательные педагоги её кафедры – Ольга Евгеньевна Цмыкал, Яна Викторовна Зиненко и другие – будут шаг за шагом внедрять методику «Я понимаю!», работать со студентами над радиопередачами, образовательным ресурсом и в студии дубляжа, – рассказала Яна Стародуб-Афанасьева.

Завершится проект в июне 2023 года фестивалем дублированных на китайский язык мультфильмов про «Простоквашино».