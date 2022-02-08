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сегодня, 14:56 3

В Благовещенске подрядчик по ремонту дороги судится с чиновниками

Ремонтникам не оплатили часть работ

В Благовещенске подрядчик по ремонту дороги судится с чиновниками
Фото: архив Амур.инфо

9 февраля Арбитражный суд области рассмотрит исковое заявление ООО «Сервер» к Городскому управлению капитального строительства Благовещенска. Сумма иска составляет более 4 миллионов рублей, а предметом его стало выполнение работ, которые были необходимы для ремонта сетей, но не были изначально предусмотрены.

В июне прошлого года стороны заключили муниципальный контракт на капитальный ремонт подземных коммуникаций на двух участках улицы Ленина: от Шевченко до Мухина и от Театральной до Шимановского.

Уже в ходе работ выяснилось, что в котловане очень высокий уровень грунтовых вод, который не даёт проводить работы. Заказчику было направлено уведомление, совместная комиссия оценила ситуацию на месте и сделала вывод о необходимости обустройства водопонижающих скважин, которые должны были отвести воду из котлована.

В итоге заказчик согласовал дополнительные работы на 4 миллиона рублей. Исполнитель контракта, торопясь закончить работы, понёс расходы в инициативном порядке. Но после направления документов на приёмку и оплату работ ООО «Сервер» получило отказ по оплате работ, связанных с водоотведением из котлована, ссылаясь на то, что они не были предусмотрены техзаданием муниципального контракта.

В итоге исполнитель оспаривает решение Городского управления капитального строительства в суде, пытаясь взыскать недостающую сумму, которую сам потратил, чтобы вовремя закончить ремонт одной из важнейших транспортных магистралей областного центра, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Амурской области.

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#городская власть #дороги #ЖКХ #суды

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    вот так мэр!

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Обычная практика нашего муниципалитета искать виноватых где угодно, только не у себя.

  • сергий караим

    сергий караим
    1 час назад

    Они и рады заплатить но придет прокуратура и тюрьма а по решению суда ,легко

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