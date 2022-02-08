Благовещенец отправится в тюрьму на восемь лет за покушение на сбыт наркотиков

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Жителя Благовещенска признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает Благовещенский городской суд.

В феврале 2010 года мужчина поехал в село Новотроицкое, нарвал там дикорастущей конопли возле заброшенного коровника и сделал из неё гашишное масло, вес которого составил 4,2 грамма. Осуждённый хранил наркотики в шприце. В Благовещенске он попытался продать запрещённое вещество, однако «купил» его полицейский, который работал в рамках оперативно-розыскного мероприятия «контрольная закупка».

Суд, частично сложив назначенное наказание с наказанием суда от декабря 2021 года, назначил виновнику восемь лет и два месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.