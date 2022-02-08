Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:39 0

В России вступил в силу закон о пожизненных сроках для педофилов

Наказания для таких преступников предлагается ужесточить ещё сильней

В России вступил в силу закон о пожизненных сроках для педофилов
Фото: pixabay.com

В России вступил в силу закон о пожизненном заключении тех, кто уже был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей. Тем временем в Госдуме планируют продолжить ужесточать наказания за преступления против детей.

— Осталось много пробелов в законодательстве по этой проблеме, в связи с чем работу необходимо продолжить. Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? – написал в своём телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы обратился в Генпрокуратуру с просьбой проанализировать правоприменительную практику вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям УК РФ.

— Педофилов необходимо наказывать максимально жёстко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве, – добавил Володин.

Просмотров всего: 407

#дети #закон #криминал #российская власть

распечатать


Общество

В Амурской области продолжат выплачивать повышенные компенсации за путёвки в детские лагеря
Происшествия

Хабаровчанин поджёг ателье, где работала его бывшая возлюбленная
Общество 1

Юрий Трутнев поручил губернаторам защитить дальневосточников от бездомных собак
Происшествия 7

В Амурской области на территорию исправительной колонии хотели завезти 40 телефонов
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь