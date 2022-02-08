В России вступил в силу закон о пожизненных сроках для педофилов
Наказания для таких преступников предлагается ужесточить ещё сильней
В России вступил в силу закон о пожизненном заключении тех, кто уже был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей. Тем временем в Госдуме планируют продолжить ужесточать наказания за преступления против детей.
— Осталось много пробелов в законодательстве по этой проблеме, в связи с чем работу необходимо продолжить. Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? – написал в своём телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы обратился в Генпрокуратуру с просьбой проанализировать правоприменительную практику вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям УК РФ.
— Педофилов необходимо наказывать максимально жёстко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве, – добавил Володин.
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