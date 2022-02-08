Дочь Меладзе спела на украинском «Голосе»

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На отборочных испытаниях Лия исполнила песню Hallelujah. Девушка поделилась, что отец очень хорошо относится к её музыкальным предпочтениям.

— Когда мы ездили в машине, папа слушал, как я подпеваю его песням. Иногда он говорил, что я пою лучше оригинала, а иногда комментировал одним словом «красиво». Мне очень приятно, когда он гордится мной и это меня очень вдохновляет, – рассказала Лия.