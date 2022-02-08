Дочь Меладзе спела на украинском «Голосе»
К 17-летней исполнительнице повернулись все члены жюри
Дочь Константина Меладзе стала участницей 12-го сезона украинского шоу «Голос». К 17-летней девушке развернулись все четыре кресла жюри. Лия выбрала команду Нади Дорофеевой, пишет «Культуромания».
На отборочных испытаниях Лия исполнила песню Hallelujah. Девушка поделилась, что отец очень хорошо относится к её музыкальным предпочтениям.
— Когда мы ездили в машине, папа слушал, как я подпеваю его песням. Иногда он говорил, что я пою лучше оригинала, а иногда комментировал одним словом «красиво». Мне очень приятно, когда он гордится мной и это меня очень вдохновляет, – рассказала Лия.
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