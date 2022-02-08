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сегодня, 13:18 1

На Чукотке девочка погибла после несчастного случая на снежной горке

Прокуратура организовала проверку

На Чукотке девочка погибла после несчастного случая на снежной горке
Фото: pixabay.com

На Чукотке по поручению прокурора округа организовали проверку по факту гибели девочки 2009 года рождения из-за несчастного случая на необорудованной снежной горке в посёлке Провидение.

Ребёнок катался в районе склона сопки, которая находится за жилыми домами. Девочка получила травмы, она скончалась через несколько часов после того, как её доставили в больницу, сообщает прокуратура Чукотского автономного округа.

Во время проверки надзорное ведомство оценит действие органов местного самоуправления по оборудованию безопасных мест отдыха для детей.

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#Дальний Восток #дети #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 часа назад

    Блииин... Таблички забыли поставить. (((

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