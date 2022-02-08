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сегодня, 14:00 2

Самым популярным экзаменом ЕГЭ по выбору среди амурских школьников снова стало обществознание

Экзамен по нему будут сдавать больше половины выпускников

Самым популярным экзаменом ЕГЭ по выбору среди амурских школьников снова стало обществознание
Фото: pixabay.com

Больше половины амурских одиннадцатиклассников выбрали экзамен по обществознанию. ЕГЭ по этому предмету сдадут 2 108 выпускников из 3 810, рассказали в минобрнауки Приамурья.

На втором месте по популярности физика, эту дисциплину выбрали 794 школьника. Следующая – история, этот экзамен будут сдавать 748 выпускников, а 713 ребят выбрали биологию.

Экзамены пройдут с 26 мая по 2 июля, досрочно их можно будет сдать совсем скоро – с 21 марта по 18 апреля, дополнительные даты – с 5 по 20 сентября. Всего на выбор для школьников представлено 14 предметов, из них только русский язык и математика будут обязательными. Сколько предметов сдать дополнительно – школьники выбирают сами. Государственную итоговую аттестацию планируют проводить в «доковидном» формате.

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#наука #школа #образование

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 часа назад

    Написатор новости сам ЕГЭ по математике на сколько сдал?

    "На втором месте по популярности физика, эту дисциплину выбрали 794 школьника.

    Профильную математику, которая нужна для поступления в высшее учебное заведение, выбрали 1638 школьников."

    Вопрос, как число 794 может быть больше числа 1638??? О_О

  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    Офис опять пьян-математика обязательный предмет-физика на выбор-как вы далеки от народа

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