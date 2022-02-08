Самым популярным экзаменом ЕГЭ по выбору среди амурских школьников снова стало обществознание

Больше половины амурских одиннадцатиклассников выбрали экзамен по обществознанию. ЕГЭ по этому предмету сдадут 2 108 выпускников из 3 810, рассказали в минобрнауки Приамурья.

На втором месте по популярности физика, эту дисциплину выбрали 794 школьника. Следующая – история, этот экзамен будут сдавать 748 выпускников, а 713 ребят выбрали биологию.

Экзамены пройдут с 26 мая по 2 июля, досрочно их можно будет сдать совсем скоро – с 21 марта по 18 апреля, дополнительные даты – с 5 по 20 сентября. Всего на выбор для школьников представлено 14 предметов, из них только русский язык и математика будут обязательными. Сколько предметов сдать дополнительно – школьники выбирают сами. Государственную итоговую аттестацию планируют проводить в «доковидном» формате.