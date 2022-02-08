Самым популярным экзаменом ЕГЭ по выбору среди амурских школьников снова стало обществознание
Экзамен по нему будут сдавать больше половины выпускников
Больше половины амурских одиннадцатиклассников выбрали экзамен по обществознанию. ЕГЭ по этому предмету сдадут 2 108 выпускников из 3 810, рассказали в минобрнауки Приамурья.
На втором месте по популярности физика, эту дисциплину выбрали 794 школьника. Следующая – история, этот экзамен будут сдавать 748 выпускников, а 713 ребят выбрали биологию.
Экзамены пройдут с 26 мая по 2 июля, досрочно их можно будет сдать совсем скоро – с 21 марта по 18 апреля, дополнительные даты – с 5 по 20 сентября. Всего на выбор для школьников представлено 14 предметов, из них только русский язык и математика будут обязательными. Сколько предметов сдать дополнительно – школьники выбирают сами. Государственную итоговую аттестацию планируют проводить в «доковидном» формате.
Просмотров всего: 189