Благовещенские семьи начали получать финансовую поддержку на оплату частного детского сада

В 2022 году управление образования Благовещенска продолжает предоставлять социальную поддержку семьям, чьи дети посещают частные детские сады. Поддержка распространяется в тех случаях, когда ребёнок в возрасте от 1,5 до 3 лет не обеспечен местом в муниципальном детсаду. Таким семьям предоставляют сертификат размером в 10 тысяч рублей на оплату частного учреждения, рассказали в администрации Благовещенска.

Сообщается, что оплатить сертификатом можно только детсады с лицензией на осуществление образовательной деятельности. В конце прошлого года отбор прошли 12 таких детских садов.

С января от родителей поступили заявления на 161 ребёнка. На сегодняшний день уже выписаны сертификаты на сумму 150 тысяч рублей. Всего на эту форму соцподдержки в 2022 году из регионального бюджета выделено свыше 19 миллионов рублей.

— Этой мере родители очень рады. Спрос на сертификаты очень большой. Всего у нас в садике 40 мест, сейчас соцподдержку получает 31 ребенок, но желающих больше – сформировали лист ожидания. Подать заявление можно прямо в детском саду, мы сами передаем документы в управление образования, – отметила заведующая детским садом «Алёнка» Елена Назарова.

Получить консультацию по выдаче сертификатов родители могут в отделе дошкольного образования управления образования администрации Благовещенска по телефону: 237-956.