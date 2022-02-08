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сегодня, 13:38 0

Благовещенские семьи начали получать финансовую поддержку на оплату частного детского сада

Семьям предоставили сертификаты размером по 10 тысяч рублей

Благовещенские семьи начали получать финансовую поддержку на оплату частного детского сада
Фото: pixabay.com

В 2022 году управление образования Благовещенска продолжает предоставлять социальную поддержку семьям, чьи дети посещают частные детские сады. Поддержка распространяется в тех случаях, когда ребёнок в возрасте от 1,5 до 3 лет не обеспечен местом в муниципальном детсаду. Таким семьям предоставляют сертификат размером в 10 тысяч рублей на оплату частного учреждения, рассказали в администрации Благовещенска.

Сообщается, что оплатить сертификатом можно только детсады с лицензией на осуществление образовательной деятельности. В конце прошлого года отбор прошли 12 таких детских садов.

С января от родителей поступили заявления на 161 ребёнка. На сегодняшний день уже выписаны сертификаты на сумму 150 тысяч рублей. Всего на эту форму соцподдержки в 2022 году из регионального бюджета выделено свыше 19 миллионов рублей.

— Этой мере родители очень рады. Спрос на сертификаты очень большой. Всего у нас в садике 40 мест, сейчас соцподдержку получает 31 ребенок, но желающих больше – сформировали лист ожидания. Подать заявление можно прямо в детском саду, мы сами передаем документы в управление образования, – отметила заведующая детским садом «Алёнка» Елена Назарова.

Получить консультацию по выдаче сертификатов родители могут в отделе дошкольного образования управления образования администрации Благовещенска по телефону: 237-956.

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#дети #помощь #соцзащита #образование

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