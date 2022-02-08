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На трассе недалеко от Свободного загорелся грузовик

Пожарные смогли предотвратить полное уничтожение машины

На трассе недалеко от Свободного загорелся грузовик
Фото: pixabay.com

В понедельник, 7 февраля, в 23:36 в пожарно-спасательную часть Свободного поступила информация о том, что на объездной дороге возле Северного городка горит автомобиль Howo.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламенем охвачена передняя часть автомобиля, которая была быстро потушена. Огнеборцам удалось спасти автомобиль от полного уничтожения, хотя ущерб нанесён значительный.

В результате происшествия никто не пострадал, причины пожара выясняются, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области.

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#дороги #происшествия #транспорт #пожары

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