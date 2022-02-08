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сегодня, 11:46 0

В Петербурге учительницу уволили за стихи Хармса

Минпросвещения проводит проверку

В Петербурге учительницу уволили за стихи Хармса
Фото: pixabay.com

Минпросвещения России проведет проверку из-за увольнения учительницы в Санкт-Петербурге. Как написала педагог, её заставили уволиться после прочтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса десятиклассникам, пишут РИА Новости.

По словам Серафимы Сапрыкиной, представитель администрации гимназии № 168 Центрального района Петербурга назвала «врагами народа» и «пособниками фашистов». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно разобраться в ситуации, прежде чем комментировать заявление учительницы.

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#образование

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