В Петербурге учительницу уволили за стихи Хармса
Минпросвещения проводит проверку
Минпросвещения России проведет проверку из-за увольнения учительницы в Санкт-Петербурге. Как написала педагог, её заставили уволиться после прочтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса десятиклассникам, пишут РИА Новости.
По словам Серафимы Сапрыкиной, представитель администрации гимназии № 168 Центрального района Петербурга назвала «врагами народа» и «пособниками фашистов». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно разобраться в ситуации, прежде чем комментировать заявление учительницы.
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