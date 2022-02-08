В Белогорске при пожаре погиб мужчина
Причины происшествия устанавливают
В понедельник, 7 февраля, в 17:00 в Белогорске в пятиэтажном доме в переулке Томский загорелся балкон. На место происшествия выдвинулись 11 пожарных и три единицы техники, сообщает главное управление МЧС по Амурской области.
Огнеборцы прибыли на место через четыре минуты после вызова. Через пять минут они ликвидировали открытое горение и уберегли квартиру. При пожаре погиб мужчина 1970 года рождения.
Сейчас сотрудники ведомства выясняют все причины и обстоятельства случившегося.
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