Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:22 0

В Белогорске при пожаре погиб мужчина

Причины происшествия устанавливают

В Белогорске при пожаре погиб мужчина
Фото: 28.mchs.gov.ru

В понедельник, 7 февраля, в 17:00 в Белогорске в пятиэтажном доме в переулке Томский загорелся балкон. На место происшествия выдвинулись 11 пожарных и три единицы техники, сообщает главное управление МЧС по Амурской области.

Огнеборцы прибыли на место через четыре минуты после вызова. Через пять минут они ликвидировали открытое горение и уберегли квартиру. При пожаре погиб мужчина 1970 года рождения.

Сейчас сотрудники ведомства выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

Просмотров всего: 99

#Белогорск #МЧС #пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурчанина будут судить за 13 преступлений
Происшествия 7

В Благовещенске суд передал в собственность государства здание стоимостью около 44 миллионов рублей
Происшествия 1

В Амурской области женщина попыталась зарезать знакомую во время ссоры
Происшествия

Житель Шимановского района до смерти избил знакомого
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь