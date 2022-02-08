В Белогорске при пожаре погиб мужчина

Фото: 28.mchs.gov.ru

В понедельник, 7 февраля, в 17:00 в Белогорске в пятиэтажном доме в переулке Томский загорелся балкон. На место происшествия выдвинулись 11 пожарных и три единицы техники, сообщает главное управление МЧС по Амурской области.

Огнеборцы прибыли на место через четыре минуты после вызова. Через пять минут они ликвидировали открытое горение и уберегли квартиру. При пожаре погиб мужчина 1970 года рождения.

Сейчас сотрудники ведомства выясняют все причины и обстоятельства случившегося.