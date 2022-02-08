Амурчанин заплатит штраф за свалку в лесу

Во время рейда лесничие обнаружили в лесу несанкционированную свалку. Нарушителя вычислили быстро, он вину свою признал и отходы вывез. Нарушителю грозит штраф, рассказали в министерстве лесного хозяйства.

Организовал свалку на территории леса житель села Кундур. Мужчина выбрасывал свои бытовые отходы на территории государственного лесного фонда. Несмотря на то, что нарушитель весь мусор убрал, ему грозит штраф от 2 000 до 3 500 рублей.

Ещё одну свалку в лесу организовал предприниматель из Архары. На него составили протокол и обязали убрать мусор, комиссия приедет на проверку через месяц. Кроме того, владельцу бизнеса придётся заплатить штраф от 10 000 до 20 000 рублей. Если требование минлесхоза не будет выполнено, дело отправится в правоохранительные органы.

— К сожалению, есть факты, когда амурчане вывозят отходы в лес. Напоминаю, что категорически запрещается выбрасывать в лесу бытовой, строительный мусор, отходы производства. Это нарушение регламентируется статьёй 8.31 Кодекса административных правонарушений. Наказание: штраф на граждан – от 2 000 до 3 500 рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, – объяснил начальник федерального государственного лесного и пожарного надзора министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Сучков.