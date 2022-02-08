Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:21 6

На модернизацию здравоохранения Амурской области потратят больше миллиарда рублей

Деньги пойдут на оборудование, санавиацию и строительство

На модернизацию здравоохранения Амурской области потратят больше миллиарда рублей
Фото: pixabay.com

В 2022 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Амурской области планируют потратить более миллиарда рублей. Всего же за пять лет с 2019 по 2024 годы на программу выделят 8,4 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов.

На переоснащение Амурского областного онкологического диспансера планируется потратить 118,7 миллиона рублей в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». По проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» приобретут оборудование для регионального сердечно-сосудистого центра на 43,6 миллиона рублей, для первичных сосудистых отделений в Зее, Свободном, Райчихинске, Тынде – на 46 миллионов рублей.

236,3 миллиона рублей направят по проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на санитарную авиацию для транспортировки пациентов из отдалённых труднодоступных населённых пунктов.

В 2022 году частью национального проекта «Здравоохранение» станет региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения». По нему планируется закончить строительство поликлиники в Пояркове.

— В рамках этого же проекта планируется строительство трёх ФАПов: двух в Магдагачинском районе, еще одного – в Шимановском районе. Кроме того, продолжится дооснащение и переоснащение больниц и поликлиник медоборудованием. В 2022 году планируется приобрести для медицинских организацией 248 единиц оборудования и 11 единиц санитарного транспорта для доставки пациентов в медицинские организации, медработников до места жительства пациентов, – рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

В прошлом году в рамках нацпроекта освоили 1,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Просмотров всего: 285

#медицина #строительство

распечатать


Коронавирус

В Амурской области за сутки 140 человек попали в больницу с коронавирусом
Общество

В Благовещенской городской клинической больнице появился новый кислородный концентратор
Происшествия

Амурчанина оштрафовали на тысячу рублей за оскорбление врача
Общество

В Амурской области за сутки зарегистрировали 649 новых случаев COVID-19
Комментарии
Показать все (6)
  • Опустошитель

    Опустошитель
    5 часов назад

    На модернизацию здравоохранения Амурской области потратят больше миллиарда рублей

    наверное опечатка- потеряют а не потратят)

  • капрал

    капрал
    3 часа назад

    В итоге - врачей ещё меньше, попасть к ним ещё сложнее, лекарств в больницах вообще не найдёшь!

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Капрал, желаю вам от всей души никогда не попадать в больницы, здоровее будете) Там количество от качества никак не зависит...

  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 часа назад

    Граждане, зарубите себе на носу: ежели вы желаете, чтобы у вас здравоохранение было на том уровне, которого вы желаете, то расходы на такое здравоохранение должны быть сопоставимы с расходами на космос, оборону и т.п. Пока же этого нет. Значит, и не ждите...

    Поищите цифры финансирования здравоохранения в америке и сравните с нашими. Умному достаточно. Глупому ничего не поможет.

  • Алиса65

    Алиса65
    28 минут назад

    sadam_1974 , не стоит всё время ссылаться на США, там и уровень жизни граждан немного иной, да и спрос с этих самых работников здравоохранения тоже, как и со всех остальных...

  • Алиса65

    Алиса65
    23 минуты назад

    Кстати, расходы на образование тоже должны быть сопоставимы, что бы не было советов "зарубить себе на носу"

Показать все (6)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь