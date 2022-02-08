На модернизацию здравоохранения Амурской области потратят больше миллиарда рублей

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В 2022 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Амурской области планируют потратить более миллиарда рублей. Всего же за пять лет с 2019 по 2024 годы на программу выделят 8,4 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов.

На переоснащение Амурского областного онкологического диспансера планируется потратить 118,7 миллиона рублей в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». По проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» приобретут оборудование для регионального сердечно-сосудистого центра на 43,6 миллиона рублей, для первичных сосудистых отделений в Зее, Свободном, Райчихинске, Тынде – на 46 миллионов рублей.

236,3 миллиона рублей направят по проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на санитарную авиацию для транспортировки пациентов из отдалённых труднодоступных населённых пунктов.

В 2022 году частью национального проекта «Здравоохранение» станет региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения». По нему планируется закончить строительство поликлиники в Пояркове.

— В рамках этого же проекта планируется строительство трёх ФАПов: двух в Магдагачинском районе, еще одного – в Шимановском районе. Кроме того, продолжится дооснащение и переоснащение больниц и поликлиник медоборудованием. В 2022 году планируется приобрести для медицинских организацией 248 единиц оборудования и 11 единиц санитарного транспорта для доставки пациентов в медицинские организации, медработников до места жительства пациентов, – рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

В прошлом году в рамках нацпроекта освоили 1,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.