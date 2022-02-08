Социальное предпринимательство в Амурской области поможет развивать фонд «Наше будущее»

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Региональная Ассоциация развития и продвижения предпринимательства в социальной сфере организовала встречу в формате круглого стола исполнительного директора Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Евгения Рахновского и заместителя председателя правительства области Павла Пузанова.

— Задача по развитию социального предпринимательства в регионе на сегодняшний день является одной из ключевых. Статус социального предпринимателя на данный момент имеют 74 бизнесмена, и эта цифра ежегодно растет. Понимая значимость этой сферы, на региональном уровне активно внедряем меры поддержки для социального бизнеса. Например, в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства предоставляются гранты до 500 тысяч рублей, снижены налоговые ставки по «упрощёнке» до 1 и 5 % годовых, предоставляются льготные займы от 1 до 4,25 % годовых, оказываются консультации и имущественная поддержка. Партнерство с Фондом «Наше будущее» даст новый импульс к развитию социального предпринимательства и обеспечит увеличение числа предприятий, каждый из которых вносит свой вклад в решение социальных вопросов, – отметил Павел Пузанов.

Он добавил, что сейчас в регионе сразу несколько муниципалитетов показывают экономический рост, так как на их территории реализуются крупные инвестиционные проекты. Параллельно с наличием крупного производства начинает развиваться и сектор малого и среднего бизнеса.

Отметим, что Фонд «Наше будущее» функционирует более 14 лет и является ведущим объединением по развитию и поддержке социального предпринимательства в России. За это время фонд поддержал более 350 проектов на общую сумму почти в один миллиард рублей.

— Значительный блок образовательных программ и грантовой поддержки, реализуемых сейчас нашим Фондом, в первую очередь направлен на то, чтобы помочь бизнесу запустить новые общественно-важные проекты. Популяризировать эту тему и наладить обмен опытом также можно за счет проведения масштабного слета социальных предпринимателей. На Дальнем Востоке такого мероприятия ещё не проводилось, и Амурская область может стать для этого хорошей пилотной площадкой, – поделился мнением Евгений Рахновский, исполнительный директор Фонда «Наше будущее».

По итогам круглого стала участники договорились подготовить план совместных мероприятий, направленный на активизацию сотрудничества региона с Фондом «Наше будущее». В частности, обсуждается возможность открытия в Приамурье регионального представительства Фонда «Наше будущее» и содействие выходу амурских предпринимателей на федеральный уровень через участие в масштабных конкурсах и проектах.