Умерла выдающийся амурский археолог Евгения Деревянко

В понедельник, 7 февраля, не стало выдающегося археолога нашей страны, доктора исторических наук Евгении Ивановны Деревянко.

— Всегда элегантная, интеллигентная, внимательная ко всем – от студента и аспиранта, до доктора наук и академика – Евгения Ивановна стала для многих проводником в мир большой науки. Печально. Уходят великие, – выразил соболезнования коллектив Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области.

Амур.инфо соболезнует родным, близким и коллегам Евгении Ивановны.

Справка АИ

Евгения Деревянко родилась 29 августа 1938 года в селе Преображеновское Амурской области.

Окончив Благовещенский государственный педагогический институт в 1960 году, занималась изучение проблем раннесредневековой мохэской археологической культуры, стала основоположником периодизации мохэ на Дальнем Востоке. Под её руководством были изучены памятники, ставшие эталонными для мохэской культуры.

Заслуженный деятель науки РФ.