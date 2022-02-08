В Амурской области организация оплатила штраф за несвоевременную очистку дорог

В Завитинском районе сотрудники Федеральной службы судебных приставов взыскали с ОАО «Михайловское дорожное управление» штраф в размере 576,4 тысячи рублей. Суд признал организацию виновной в нарушении исполнения контракта по очистке улиц от наледи и снега.

В качестве заказчика по государственному контракту выступал «Амурупрадор», который усмотрел в работе ОАО «Михайловское дорожное управление» многочисленные нарушения условий контракта. После этого «Амурупрадор» обратился в Арбитражный суд, который принял решение оштрафовать компанию-подрядчика.

В соответствии с решением суда пристав-исполнитель возбудил производство, после чего дорожники решили не тянуть с оплатой штрафа и погасили его полностью, сообщает пресс-служба управления ФССП по Амурской области.