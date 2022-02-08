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8февраля
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сегодня, 11:09 0

Амурчанина будут судить за 13 преступлений

Он обвиняется в кражах, незаконном изготовлении и хранении оружия

Амурчанина будут судить за 13 преступлений
Фото: pixabay.com

35-летний житель села Ивановка Ивановского района предстанет перед судом за совершение 11 краж, а также по обвинению в незаконном изготовлении и хранении оружия, сообщает управление МВД по Амурской области.

С июня 2020 по август 2021 года мужчина похищал различное имущество сельчан, проникая в их дома или дворы. Среди добычи – водяной насос, резиновый шланг, ювелирные украшения, электроинструменты, телефоны, велосипеды и продукты. Всё это он продавал. Кроме того, обвиняемый украл банковскую карту, которой расплачивался в магазинах. Общий ущерб составил почти 110 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. У мужчины дома сотрудники нашли самодельное оружие. Амурчанин сказал, что нашёл пневматическую винтовку, переделал её и хранил, чтобы защищаться.

Расследование дела окончено. В скором времени его рассмотрит суд. При этом с ноября прошлого года обвиняемый уже отбывает наказание в колонии, но за другое преступление.

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#криминал #происшествия

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