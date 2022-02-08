Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:49 3

Незаконно нажитую недвижимость бывшего замглавы Свободного вернули государству

Стоимость имущества составила около ста миллионов рублей

Незаконно нажитую недвижимость бывшего замглавы Свободного вернули государству
Фото: pixabay.com

В законную силу вступило решение суда об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя главы администрации города Свободного. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, стоимость недвижимости составила около 100 миллионов рублей, а доказательств, что всё было куплено на законные доходы, нет.

Единственным официальным доходом бывшего замглавы с 2010 по 2017 годы и с 2018 по 2019 годы была зарплата. При этом до поступления на муниципальную службу ни сам экс-чиновник, ни члены его семьи не имели высокооплачиваемую работу, накопления и дорогостоящее имущество. Анализ данных об обнаруженных квартирах, офисном здании, земельных участках, право собственности на которое зарегистрировано на иных лиц, – выявил явное несоответствие расходов и доходов.

Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его. Амурской областной суд рассмотрел жалобу и оставил решение Свободненского городского суда без изменения.

Бывший чиновник, к которому предъявлялся иск, является фигурантом по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, даче взятки, мошенничестве в особо крупном размере. Дело возбуждено по материалам управления ФСБ России по Амурской области и находится на рассмотрении в суде.

Просмотров всего: 568

#криминал #Свободный #суды

распечатать


Происшествия

Амурчанина будут судить за 13 преступлений
Происшествия 7

В Благовещенске суд передал в собственность государства здание стоимостью около 44 миллионов рублей
Происшествия 1

В Амурской области женщина попыталась зарезать знакомую во время ссоры
Происшествия

Житель Шимановского района до смерти избил знакомого
Комментарии
Показать все (3)
  • Kyznechik

    Kyznechik
    1 час назад

    «Все, что нажито непосильным трудом – все пропало!»

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    41 минута назад

    - Гражданин эцилоп, этот на сто миллионов наворовал. Как с ним быть?

    - Пожизненный эцих с гвоздями!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    40 минут назад

    миллионами воруют единороссы из нищего народного бюджета

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь