Незаконно нажитую недвижимость бывшего замглавы Свободного вернули государству

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В законную силу вступило решение суда об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя главы администрации города Свободного. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, стоимость недвижимости составила около 100 миллионов рублей, а доказательств, что всё было куплено на законные доходы, нет.

Единственным официальным доходом бывшего замглавы с 2010 по 2017 годы и с 2018 по 2019 годы была зарплата. При этом до поступления на муниципальную службу ни сам экс-чиновник, ни члены его семьи не имели высокооплачиваемую работу, накопления и дорогостоящее имущество. Анализ данных об обнаруженных квартирах, офисном здании, земельных участках, право собственности на которое зарегистрировано на иных лиц, – выявил явное несоответствие расходов и доходов.

Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его. Амурской областной суд рассмотрел жалобу и оставил решение Свободненского городского суда без изменения.

Бывший чиновник, к которому предъявлялся иск, является фигурантом по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, даче взятки, мошенничестве в особо крупном размере. Дело возбуждено по материалам управления ФСБ России по Амурской области и находится на рассмотрении в суде.