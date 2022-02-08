Уровень образования амурских школьников проверят в международном тестировании

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В апреле 2022 года амурские школьники поучаствуют в исследовании качества образования PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся). Участниками теста статут подростки в возрасте от 15 лет трех месяцев до 16 лет двух месяцев.

В ходе репрезентативной выборки на федеральном уровне от Амурской области отобрали следующие учебные заведения:

Алексеевская гимназия города Благовещенска;

школа поселка Трудовой Октябрьского района;

школа № 192 города Свободного;

школа № 4 поселка Прогресс;

школа села Малиновка Бурейского района.

— Исследование будет проводиться в компьютерном формате непосредственно в образовательной организации. Оно направлено на диагностику математической грамотности, креативного мышления детей, а также других видов функциональной грамотности обучающихся, – пояснили в правительстве региона.

По итогам тестирования регионам предоставят результаты анализа полученных данных и рекомендации, с чем необходимо поработать для улучшения качества образования. Индивидуальные рекомендации получат и сами школы.

— Результаты исследований оценки качества образования очень важны, так как позволяют оценить состояние системы образования региона. Более того, они показывают, насколько школьники могут применять в реальной жизни знания, полученные во время учебы, – рассказала Элина Поцелуева, заместитель министра образования и науки Амурской области.

Стоит отметить, что в рамках нацпрограммы «Образование» планируется к 2024 году добиться того, что Россия войдёт в десятку лучших стран мира по качеству общего образования. Отслеживать успехи в этом направлении будут на основе результатов международных исследований PISA, PIRLS и TIMSS в сравнении с другими странами. Для этого ежегодно школьники со всей России будут проходить соответствующие тесты.

— Качество образования зависит от нескольких составляющих: материально-технической базы учебного заведения, мастерства педагогов и немалую роль в этом играет диагностика проводимой работы. Оценочные процедуры, такие как PISA, помогают определить степень достижения школьниками нужных результатов образовательной программы. Это необходимо для выявления пробелов в знаниях учащихся и дальнейшего их устранения. Пожелаем успехов нашим школам-участницам исследования. По итогам тестирования будет сформировано мнение о качестве работы этих учебных заведений и о системе образования нашего региона в целом, – дал комментарий Василий Орлов.