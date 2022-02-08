Надежда Доргунова: «Многие учреждения культуры пересмотрели свою работу в формате онлайн»

Надежда Доргунова, министр культуры и национальной политики Приамурья, рассказала корреспонденту Амур.инфо о том, какие изменения в течение 2021 года произошли в регионе в рамках реализации национального проекта «Культура».

— Надежда Анатольевна, в 2021 году проводилась масштабная работа по преобразованию учреждений культуры, мы писали о реконструкции здания Амурского областного театра кукол. Какие ещё культурные объекты области и региональной столицы преобразились в прошедшем году?

— В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» в регионе по модельному стандарту были модернизированы восемь библиотек – в городах Благовещенск и Свободный, сёлах Поярково, Константиновка, Екатеринославка и Березовка и посёлке Новобурейский. Библиотеки стали интеллектуальными и образовательными центрами с красивым дизайном, комфортным пространством и доступом к информационным технологиям.

Также в прошлом году преобразились три дома культуры в сёлах Константиновка, Жариково и Поляна. В учреждениях был выполнен ремонт внутренних помещений, заменены окна, двери, полы, отремонтированы системы отопления, водоснабжения, освещения.

Сельские дома культуры являются излюбленным местом отдыха, объектом культуры и притяжения населения всех социальных категорий и возрастов. Надеюсь, что после капитального ремонта больше сельских жителей будет вовлечено в культурную жизнь своего района. Обновлённые ДК создадут дополнительные возможности для творческой самореализации молодёжи, проведения патриотических и культурно-просветительских акций, увеличения числа культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие и популяризацию детского творчества.

В декабре прошлого года в городе Белогорске в рамках национального проекта открылся виртуальный концертный зал на базе центра культурного развития имени В. М. Приемыхова.

— Как Вы отметили, преобразования коснулись и библиотек – в настоящее время в регионе статус модельных получили 11 библиотек. Что в соответствии с преобразованиями в них изменилось? Чем они принципиально отличаются от традиционных?

— Модельная библиотека – это принципиально иное пространство, которое буквально ломает стереотипы. Оно включает в себя образовательные и культурные центры. Книги располагаются в открытом доступе, для читателей открыт доступ к Национальной электронной библиотеке. В нем есть электронные читальные залы, обновленный книжный фонд, высокоскоростной интернет, компьютерная техника последнего поколения – всё необходимое, чтобы организовать просветительскую и образовательную среду для людей, устремлённых на интеллектуальное развитие.

Хочется заметить, что Амурская область входит в тройку лидеров Дальневосточного федерального округа по финансированию и количеству модернизированных библиотек. Благодаря национальному проекту «Культура» уже третий год в регионе открываются библиотеки нового поколения. Организация библиотечного дела выходит на новый уровень, а для посетителей и библиотекарей открываются совершенно иные возможности. В наших библиотеках можно не только взять книгу или поработать в комфортных условиях, но и записать песню или подкаст, организовать выставку, мастер-класс, посетить астропланетарий и студию анимации, послушать лекции по креативным индустриям.

Число модельных библиотек, созданных в рамках национального проекта «Культура», в регионе увеличивается с каждым годом. К концу 2022-го в регионе откроется ещё восемь современных библиотек. В наших планах продолжить развитие сети модельных библиотек в регионе, чтобы как можно больше жителей Приамурья получили доступ к этим действительно уникальным учреждениям.

— Также модернизация проходила и в детских школах искусств. Расскажите, какие учреждения оснастили новым оборудованием и что закупили для ДШИ?

— В 2021 году в рамках нацпроекта три детские школы искусств города Шимановска, Бурейского и Завитинского районов получили средства на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы.

В детской школе искусств Завитинска приобрели пианино и аккордеон. Школа искусств Шимановска получила трёхструнные домры, балалайки и баян. Материально-техническую базу обновила и детская школа искусств посёлка городского типа Новобурейский. Теперь её ученики занимаются на новых трубах, саксофонах, флейтах, укулеле, синтезаторах, конго и других музыкальных инструментах. Сюда же приобрели музыкальную литературу, интерактивную систему – доску и проектор.

Обновление музыкальных инструментов в детских школах искусств стало положительной тенденцией последних лет. Благодаря нацпроекту юные амурчане могут получить качественное и современное начальное музыкальное образование. Это поможет открыть и развить таланты детей.

— Говоря о детях, нельзя не отметить, что большое внимание уделялось культурно-образовательным программам для школьников. Расскажите поподробнее, что представляют собой эти программы?

— Министерство культуры Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Культура» с целью популяризации культурного наследия народов России и приобщения детей к истории и культуре страны реализует культурно-просветительские программы для школьников.

В прошлом году по нацпроекту были реализованы культурно-просветительские программы «Золотое Кольцо. Александр Невский», «Моя столица – моя Москва», «Александр Невский – святой покровитель града Петра». Главные достопримечательности Переславль-Залесского, Ярославля, Ростова, Сергиева Посада, Санкт-Петербурга и Москвы увидели юные дарования детских школ искусств города Благовещенска и районов области. В проектах приняли участие 98 юных амурчан из Зейского, Октябрьского районов, Архары, Тамбовки, Константиновки и посёлка Дипкун Тындинского района.

Благодаря проекту ребята познакомились с культурным и историческим наследием страны, приняли участие в познавательных мастер-классах, изучили музейные экспозиции и открыли для себя важнейшие достопримечательности многих городов.

Все участники культурно-просветительских проектов получили возможность изучить историю не по картинкам из учебников, а увидеть всё своими глазами.

— В настоящее время множество различных проектов реализуется на средства грантов. Какие гранты действовали на территории региона в 2021 году и на что они были направлены?

— Начиная с 2018 года, министерство культуры и национальной политики Амурской области проводит конкурс грантов для поддержки некоммерческих организаций. В 2021 году на эти цели министерству культуры из областного бюджета выделили 2 миллиона рублей.

Всего было поддержано 10 проектов. Шесть из них – в сфере национальной политики. Они направлены на укрепление единства российской нации и сохранение этнических культур народов, проживающих на территории России. Так, например, некоммерческая организация «За развитие региона» подготовила очень хороший интерактивный материал, рассказывающий о нашем самом знаменитом эвенке, – Улукиткане. Интересный проект реализовала Амурская областная общественная организация азербайджанского национально-культурного общества «Араз». Они открыли воскресную школу по изучению азербайджанского языка для взрослых и детей. Ряд проектов был направлен на поддержку трудовых мигрантов.

Также мы дали возможность некоммерческим организациям получить гранты на культурные проекты. Всего было реализовано четыре таких проекта. В их числе творческий проект «Книга XXI века», направленный на популяризацию русского языка и литературы, проект в области театрального, музыкального и хореографического искусства «Храни, казачья песня, наследие земли Амурской!», региональная художественная выставка «С моря – на речку», а также проект «Клуб любителей настольных игр «ИГРО-ЛЭНД+».

— Какие качественные изменения, инновации произошли в сфере культуры Приамурья в 2021 году? Быть может, есть фишки, ноу-хау, которые в плане организации, новых форм мероприятий, уникального оборудования отличают нас от других регионов Дальнего Востока?

— В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой многие учреждения культуры Приамурья пересмотрели свою работу в формате онлайн. Сотрудники учреждений освоили дистанционный формат работы, многие завели свои странички в социальных сетях и активно их продвигают, демонстрируя свою деятельность.

Мы много всего освоили в работе онлайн, появился целый спектр новых мероприятий и креативных проектов, некоторые из которых вызывают большой интерес у аудитории в социальных сетях и на сайтах учреждений. Появились даже новые виды онлайн-мероприятий – онлайн-фестиваль, онлайн-концерт, онлайн-викторина, онлайн-выставка, онлайн-экскурсия, творческая встреча в режиме онлайн и другие.

Так, например, опыт Амурского областного Дома народного творчества был представлен на интерактивной talk-площадке в Казани. В ноябре прошлого года состоялась онлайн-конференция с охватом аудитории около тысячи человек – от Калининграда до Владивостока. Директор Амурского областного Дома народного творчества стала одним из 12 спикеров. Анна Филоненко поделилась опытом работы нашего учреждения в режиме онлайн. В своем докладе она рассказала о выходе АОДНТ в цифровое пространство с использованием современных технологий, поиске новых решений и форм работы.