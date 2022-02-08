Российская команда завоевала серебро в прыжках с трамплина впервые за полвека
Наша сборная опустилась на второе место в медальном зачёте Олимпиады
По результатам 7 февраля российская олимпийская сборная опустилась на второе место в медальном зачёте. Всего у ОКР семь медалей – две золотые, три серебряных и две бронзовых.
Главной новостью прошедшего олимпийского дня стала золотая медаль в командном турнире по фигурному катанию. Олимпийскими чемпионами стали пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева.
Серебряные медали в прыжках с трамплина завоевали Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Сандреев и Евгений Климов. Как сообщает Олимпийский комитет России, это первая наша награда в этом виде спорта с 1968 года.
А вот в женском хоккее дела не так радужны: наша команда проиграла канадкам со счётом 1:6. Шайбу забросила Анна Шохина.
Сегодня болельщиков ждут сноуборд, фристайл, мужской биатлон, конькобежный спорт, лыжные гонки, санный спорт, фигурное катание и женский хоккей.
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