Российская команда завоевала серебро в прыжках с трамплина впервые за полвека

Фото: www.instagram.com/olympic_russia/

По результатам 7 февраля российская олимпийская сборная опустилась на второе место в медальном зачёте. Всего у ОКР семь медалей – две золотые, три серебряных и две бронзовых.

Главной новостью прошедшего олимпийского дня стала золотая медаль в командном турнире по фигурному катанию. Олимпийскими чемпионами стали пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева.

Серебряные медали в прыжках с трамплина завоевали Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Сандреев и Евгений Климов. Как сообщает Олимпийский комитет России, это первая наша награда в этом виде спорта с 1968 года.

А вот в женском хоккее дела не так радужны: наша команда проиграла канадкам со счётом 1:6. Шайбу забросила Анна Шохина.

Сегодня болельщиков ждут сноуборд, фристайл, мужской биатлон, конькобежный спорт, лыжные гонки, санный спорт, фигурное катание и женский хоккей.