Дети и подростки получили право на регистрацию на портале госуслуг
Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому россияне, не достигшие совершеннолетия, смогут зарегистрироваться на портале госуслуг.
Постановление прописывает правила регистрации для лиц старше 14 лет и для лиц младше этого возраста. Так, тем подросткам, которые достигли 14-летнего возраста, для самостоятельной регистрации на портале потребуется СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Если ребёнку меньше 14 лет, его регистрацией должны заняться родители, у которых уже есть учётная запись на портале.
— Решение упростит доступ школьников к цифровым ресурсам. Теперь они смогут пользоваться сервисами через личную учётную запись, например, чтобы зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение, – пояснили в пресс-службе правительства России.
По словам Михаила Мишустина, это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора необходимых документов.
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