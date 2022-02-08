Дети и подростки получили право на регистрацию на портале госуслуг

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому россияне, не достигшие совершеннолетия, смогут зарегистрироваться на портале госуслуг.

Постановление прописывает правила регистрации для лиц старше 14 лет и для лиц младше этого возраста. Так, тем подросткам, которые достигли 14-летнего возраста, для самостоятельной регистрации на портале потребуется СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Если ребёнку меньше 14 лет, его регистрацией должны заняться родители, у которых уже есть учётная запись на портале.

— Решение упростит доступ школьников к цифровым ресурсам. Теперь они смогут пользоваться сервисами через личную учётную запись, например, чтобы зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение, – пояснили в пресс-службе правительства России.

По словам Михаила Мишустина, это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора необходимых документов.