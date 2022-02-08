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сегодня, 07:58 7

В Благовещенске суд передал в собственность государства здание стоимостью около 44 миллионов рублей

Имущество похитили обманным путём

В Благовещенске суд передал в собственность государства здание стоимостью около 44 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

Два жителя Благовещенска обманным путём присвоили себе здание с пристройкой, стоимость имущества составляет почти 44 миллиона рублей. Дело рассматривал Благовещенский городской суд.

В 2019 году мужчин признали виновными в мошенничестве, одному из них назначили два с половиной года лишения свободы условно, второму – пять лет лишения свободы. Через год первому виновнику смягчили наказание. Однако в 2021 году кассационный суд отменил приговор и направил апелляционное определение в части вопроса о постройке в Благовещенский городской суд на новое рассмотрение.

Выяснилось, что в 2006 году осуждённые украли здание с пристройкой, которое принадлежало ООО. В 2007 году данное ООО ликвидировал один из похитителей, причём сделал это при помощи сомнительных схем.

В итоге у помещения сейчас нет законного владельца. Здание с пристройкой передали в собственность государства.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    нет конкретики,хотя суд у нас гласный

  • OT

    OT
    3 часа назад

    И кому-то все равно здание достанется не честно, т.е. по законам чубайса. Что вообще честно достается? Только Володину, Крашениннику, Клишасу и прочим превосходятлам честно достается

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 часа назад

    "Укради мешок картошки - посадят. Укради железную дорогу - выберут в президенты"... В данном конкретном случае, видимо, мало украли.

  • valpinchuk

    valpinchuk
    2 часа назад

    А у Вас и городской суд создан постановлением И.О. губернатора Полеванова 30.11.1993 постановление 532 хотя в 76 статье устава написано Статья 76

    1. Амурская область осуществляет правовое регулирование в пределах

    своей компетенции.

  • valpinchuk

    valpinchuk
    2 часа назад

    АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    30.11.1993 N 532 г.Благовещенск

    Об объединении районных народных судов в

    городе Благовещенске

    Во исполнение Указа Президента РФ N 1760 от 26.10.1993 "О реформе

    местного самоуправления в Российской Федерации" постановлением мэра

    города Благовещенска N 1493 от 29.10.1993 районное деление в городе

    было упразднено, в связи с чем управление юстиции ходатайствует об

    объединении бывших районных судов.

    На основании изложенного, руководствуясь ст. 40 и п. 7 ст. 57

    Закона N 2449-1 от 05.03.1992 "О краевом, областном Совете народных

    депутатов и краевой, областной администрации" и Указом Президента

    Российской Федерации N 1617 от 09.10.1993 "О реформе представительных

    органов власти и органов местного самоуправления в Российской

    Федерации",

    постановляю:

    1. Объединить в городе Благовещенске Ленинский и Пограничный

    районные народные суды в единый Благовещенский городской народный суд.

    2. Поручить областному управлению юстиции (Кургунов В.Н.) в срок

    до 5 декабря 1993 года решить вопросы о штатном расписании и

    укомплектовании Благовещенского городского народного суда.



    Исполняющий обязанности



    Главы Администрации

    Амурской области В.П. Полеванов

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Зато у нас Конституция с заплатками! )))

  • valpinchuk

    valpinchuk
    2 часа назад

    Конституция Российской Федерации относит к ведению Российской Федерации как судоустройство (статья 71, пункт "о") и установление системы федеральных органов судебной власти, порядка их организации и деятельности (статья 71, пункт "г"), так и установление судебной системы Российской Федерации в целом, которая в силу статьи 118 (часть 3) определяется исключительно Конституцией Российской Федерации и федеральными конституционными законами, а полномочия, порядок образования и деятельности федеральных судов устанавливаются федеральным конституционным законом (статья 128, часть 3). К ведению Российской Федерации относится также уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство (статья 71, пункт "о").

    Вопрос о разграничении компетенции в области установления судебной системы в Российской Федерации, таким образом, однозначно решен самой Конституцией Российской Федерации, не предполагающей в данном случае делегирование полномочий Российской Федерации ее субъектам, поскольку на федеральном законодателе лежит обязанность самостоятельно определять перечень действующих судов, систему процессуальных инстанций и их компетенцию; Конституция Российской Федерации предусматривает существование единой федеральной судебной системы Российской Федерации, в которую входят суды, действующие в субъектах Российской Федерации, и не предполагает в качестве самостоятельных судебные системы субъектов Российской Федерации.

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