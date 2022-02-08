В Благовещенске суд передал в собственность государства здание стоимостью около 44 миллионов рублей

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Два жителя Благовещенска обманным путём присвоили себе здание с пристройкой, стоимость имущества составляет почти 44 миллиона рублей. Дело рассматривал Благовещенский городской суд.

В 2019 году мужчин признали виновными в мошенничестве, одному из них назначили два с половиной года лишения свободы условно, второму – пять лет лишения свободы. Через год первому виновнику смягчили наказание. Однако в 2021 году кассационный суд отменил приговор и направил апелляционное определение в части вопроса о постройке в Благовещенский городской суд на новое рассмотрение.

Выяснилось, что в 2006 году осуждённые украли здание с пристройкой, которое принадлежало ООО. В 2007 году данное ООО ликвидировал один из похитителей, причём сделал это при помощи сомнительных схем.

В итоге у помещения сейчас нет законного владельца. Здание с пристройкой передали в собственность государства.