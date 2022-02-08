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В Амурской области женщина попыталась зарезать знакомую во время ссоры

Потерпевшая не получила смертельного ранения из-за подоспевшей помощи

В Амурской области женщина попыталась зарезать знакомую во время ссоры
Фото: управление Следственного комитета по Амурской области

Зейским территориальным отделом амурского управления СК России закончено расследование дела 39-летней местной женщины, которая обвиняется в покушении на убийство.

Как считает следствие, в октябре 2021 года в городе Зее одна женщина обвинила другую в краже денег. Женщина, которую обвиняли в хищении, решила поговорить с обидчицей, вооружившись ножом. Приняв алкоголь, она пришла на встречу, вызвала собеседницу на улицу, после чего пообещала убить её. В доказательство серьёзности намерений амурчанка замахнулась ножом. Потерпевшая защитилась рукой, получив рану. Нападавшая попыталась ударить ещё раз, но её остановил работник кафе.

Женщина, обвиняемая в нападении, вину не признала, тем не менее следствие считает доказательства достаточными. Обвинительное заключение уже утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения, сообщает управление СК по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Пусть эти алкаши все друг-друга перережут - воздух будет чище.

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