В Амурской области женщина попыталась зарезать знакомую во время ссоры

Зейским территориальным отделом амурского управления СК России закончено расследование дела 39-летней местной женщины, которая обвиняется в покушении на убийство.

Как считает следствие, в октябре 2021 года в городе Зее одна женщина обвинила другую в краже денег. Женщина, которую обвиняли в хищении, решила поговорить с обидчицей, вооружившись ножом. Приняв алкоголь, она пришла на встречу, вызвала собеседницу на улицу, после чего пообещала убить её. В доказательство серьёзности намерений амурчанка замахнулась ножом. Потерпевшая защитилась рукой, получив рану. Нападавшая попыталась ударить ещё раз, но её остановил работник кафе.

Женщина, обвиняемая в нападении, вину не признала, тем не менее следствие считает доказательства достаточными. Обвинительное заключение уже утверждено прокурором и направлено в суд для рассмотрения, сообщает управление СК по Амурской области.