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сегодня, 18:04 0

Евгения Добровольская подала на развод с Дмитрием Мананниковым

Добровольская и её молодой муж прожили вместе больше 15 лет

Евгения Добровольская подала на развод с Дмитрием Мананниковым
Фото: popbio.ru

57-летняя Евгения Добровольская подала на развод с кинооператором Дмитрием Мананниковым, который моложе её на 13 лет. Актриса не раз признавалась, что в их семье есть проблемы. Вероятно, терпению Добровольской пришёл конец, пишет «СтарХит».

Известно, что супруги расстаются без скандалов и раздела имущества в суде, сумев урегулировать все вопросы самостоятельно.

Дмитрий и Евгения познакомились в 2006 году на съёмках. Через три года пара решила официально оформить отношения. Близкие отговаривали актрису от замужества, считая, что Мананников больше годится ей в сыновья. Однако, этот союз продлился почти 16 лет и оказался для Добровольской самым долгим.

Недавно Евгения призналась, что семейная жизнь стала её раздражать. Ей хотелось взять паузу, чтобы разобраться с самой собой и принять решение. По словам актрисы, она всё чаще думает о том, «что проще быть одной».

Говорят, что одной из причин разлада между супругами стало то, что Добровольская сама обеспечивала семью. Это неудивительно, ведь артистка востребована и в театре, и в кино. Её мужу не удавалось изменить ситуацию, а в пандемию заработки оператора и вовсе упали.

После развода Евгения и Дмитрий продолжат вместе воспитывать общую дочь — 13-летнюю Анастасию.

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#шоу-бизнес

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