Евгения Добровольская подала на развод с Дмитрием Мананниковым

Известно, что супруги расстаются без скандалов и раздела имущества в суде, сумев урегулировать все вопросы самостоятельно.

Дмитрий и Евгения познакомились в 2006 году на съёмках. Через три года пара решила официально оформить отношения. Близкие отговаривали актрису от замужества, считая, что Мананников больше годится ей в сыновья. Однако, этот союз продлился почти 16 лет и оказался для Добровольской самым долгим.

Недавно Евгения призналась, что семейная жизнь стала её раздражать. Ей хотелось взять паузу, чтобы разобраться с самой собой и принять решение. По словам актрисы, она всё чаще думает о том, «что проще быть одной».

Говорят, что одной из причин разлада между супругами стало то, что Добровольская сама обеспечивала семью. Это неудивительно, ведь артистка востребована и в театре, и в кино. Её мужу не удавалось изменить ситуацию, а в пандемию заработки оператора и вовсе упали.

После развода Евгения и Дмитрий продолжат вместе воспитывать общую дочь — 13-летнюю Анастасию.