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7февраля
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сегодня, 18:08 0

В Амурской области за сутки зарегистрировали 649 новых случаев COVID-19

Летальных случаев нет

В Амурской области за сутки зарегистрировали 649 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Амурской области выявили 649 новых случаев коронавируса. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, 28 человек госпитализировали, 71 выздоровел. Летальных случаев нет.

Не привиты против COVID-19 оказались 498 заразившихся. У 632 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (97 %), у 17 – в виде пневмонии (3 %), сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Темп прироста за последние сутки снизился до 1,1 %. Показатель заболеваемости составляет 7 930,21 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом в регионе заболели 62 002 человека. 58 619 выздоровели, 689 – скончались.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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