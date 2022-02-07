Актёр Валерий Николаев рассказал, что сделал пластическую операцию

В эфире программы «Ты не поверишь!» Николаев рассказал, что от недосыпа у него больше года были мешки под глазами, поэтому жена уговорила его на операцию. Сейчас по утрам он протирает лицо кубиками льда, что помогает ему проснуться и избавляет от мешков.

Летом прошлого года актёр стал отцом во второй раз. Эльмира подарила ему сына, которого назвали Никитой. Николаев несколько месяцев скрывал появление ребёнка, впервые рассказав о нём в шоу «Танцы со звёздами». В беседе с журналистами артист сообщил, что маленькому сыну очень нравится его борода, которую он постепенно выдёргивает. Валерий считает, что бороду придётся скоро сбривать.

Николаев также признался, что не против стать отцом и в третий раз. По его словам, они с женой ещё хотят дочь. При этом актёр уверен, что прекрасно совместит роли папы и дедушки.

27-летняя дочь Николаева и Ирины Апексимовой собралась замуж за Егора Корешкова, их свадьба намечена на март этого года. Поэтому Валерий надеется, что пара скоро осчастливит его внуками.