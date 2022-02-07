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7 февраля 2022, 19:47 0

В Амурской области разработают новый инвестиционный стандарт

При этом учтут предложения от бизнес-сообщества

В Амурской области разработают новый инвестиционный стандарт
Фото: pixabay.com

В Приамурье до конца 2022 года должны внедрить новый инвестиционный стандарт, сообщает правительство Амурской области.

— Внедрение и соответствие новому региональному инвестиционному стандарту будет входным билетом для получения поддержки по линии инвестиционного налогового вычета и другим мерам содействия инвестиционной деятельности. При этом мы не призываем разрушать действующие механизмы привлечения инвестиций. Но их дееспособность должен будет подтвердить конечный бенефициар – инвестор, – прокомментировал заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Новый стандарт, разработанный Минэкономразвития РФ, сформировали на основе лучших практик. Его целью является поднять все регионы до одинаково высокого уровня в работе с инвесторами. Как рассказал министр Максим Решетников, эту систему уже использует 12 регионов страны. До 2024 года к ней присоединятся абсолютно все субъекты.

В Амурской области реализовали отдельные элементы регионального инвестиционного стандарта. Так, работа началась с поддержки инвесторов. Специалисты регионального Агентства по привлечению инвестиций разработали инвестиционную карту, с инвесторами проводят встречи с участием губернатора.

— Основные блоки регионального инвестиционного стандарта будут пересмотрены и приведены в соответствие новым рекомендациям Минэкономразвития России. Особое внимание в рамках разработки свода инвестиционных правил будет уделено решению практических вопросов в части внедрения цифровых сервисов, а также алгоритма и сроков основных процедур, необходимых для запуска проекта. Обновлять региональный стандарт будем с учетом мнения бизнеса. Для нас это принципиально важно, учитывая, что оценивать качество его внедрения будут сами инвесторы в рамках ежегодного Нацрейтинга состояния инвестклимата в субъектах страны, – уточнил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов.

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#бизнес #областная власть #экономика

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