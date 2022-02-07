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7 февраля 2022, 18:44 0

Житель Шимановского района до смерти избил знакомого

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за кражи и убийство

Житель Шимановского района до смерти избил знакомого
Фото: управление Следственного комитета по Амурской области

Территориальный отдел амурского областного управления СК России окончил и передал в суд дело 30-летнего гражданина, проживающего в селе Саскаль Шимановского района. Он обвиняется в умышленном убийстве на почве неприязни.

В октябре прошлого года в селе Саскаль местный житель в своём доме употреблял крепкий алкоголь вместе со своим знакомым. В ходе этого возникла ссора, после которой обвиняемый сходил к себе домой, взял деревянную палку и, спрятав её под куртку, принёс с собой. После того как ссора возобновилась с новой силой, злоумышленник достал палку и начал бить хозяина дома. От полученных травм мужчина скончался на месте, преступник был схвачен и передан правоохранителям местными жителями.

Доказательная база к настоящему времени собрана. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, сообщает амурское управление следственного комитета России.

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#криминал #происшествия

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