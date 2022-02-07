В Амурской области отцу четверых детей помогли получить гражданство

Гражданин Республики Таджикистан, проживающий в России более 15 лет, но так и не ставший гражданином России, обратился к уполномоченному по правам человека для оказания помощи в оформлении гражданства.

— Обращаюсь к вам за помощью. Из документов у меня только паспорт Республики Таджикистан, очень хочу оформить российское гражданство. За годы проживания в России у меня появилась семья, которую я боюсь потерять, обратившись в какие-либо органы для разрешения моей проблемы, – рассказал мужчина.

В офисе уполномоченного мужчине предложили обратиться в органы ЗАГС для установления отцовства в отношении его четверых детей.

— В силу сложных социально-экономических условий отец в многодетной семье чаще всего является источником ее финансовой поддержки. Никакая мать, даже самая совершенная, не может заменить отца. Исключение мужчины из семьи в результате применения государственного административного ресурса привело бы к неблагоприятным экономическим и психологическим последствиям, с учетом возраста семьи с ее имеющимся устоявшимся укладом. Действующее законодательство позволяет в случаях, аналогичных описанному, получить вид на жительство, минуя получение разрешения на временное проживание, при наличии детей, состоящих в гражданстве Российской Федерации. Конечно, впереди у заявителя долгий путь, ведущий к получению российского гражданства, но вектор направления уже известен, – прокомментировала ситуацию консультант уполномоченного по правам человека в Амурской области Елена Малинина.