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7 февраля 2022, 18:29 4

В Амурской области отцу четверых детей помогли получить гражданство

Обращение гражданина Таджикистана рассмотрел уполномоченный по правам человека

В Амурской области отцу четверых детей помогли получить гражданство
Фото: pixabay.com

Гражданин Республики Таджикистан, проживающий в России более 15 лет, но так и не ставший гражданином России, обратился к уполномоченному по правам человека для оказания помощи в оформлении гражданства.

— Обращаюсь к вам за помощью. Из документов у меня только паспорт Республики Таджикистан, очень хочу оформить российское гражданство. За годы проживания в России у меня появилась семья, которую я боюсь потерять, обратившись в какие-либо органы для разрешения моей проблемы, – рассказал мужчина.

В офисе уполномоченного мужчине предложили обратиться в органы ЗАГС для установления отцовства в отношении его четверых детей.

— В силу сложных социально-экономических условий отец в многодетной семье чаще всего является источником ее финансовой поддержки. Никакая мать, даже самая совершенная, не может заменить отца. Исключение мужчины из семьи в результате применения государственного административного ресурса привело бы к неблагоприятным экономическим и психологическим последствиям, с учетом возраста семьи с ее имеющимся устоявшимся укладом. Действующее законодательство позволяет в случаях, аналогичных описанному, получить вид на жительство, минуя получение разрешения на временное проживание, при наличии детей, состоящих в гражданстве Российской Федерации. Конечно, впереди у заявителя долгий путь, ведущий к получению российского гражданства, но вектор направления уже известен, – прокомментировала ситуацию консультант уполномоченного по правам человека в Амурской области Елена Малинина.

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#жизнь #закон #соцзащита

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Комментарии
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  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    И зачем. Пускай бы получал гражданство Тайланда, Филлипин, Вьетнама или Саудовской Аравии.

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением ужесточить миграционное законодательство.

    https://lenta.ru/news/2022/02/07/bastrykin_putin/

  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Тогда упалнамоченного нужно в Таджикистан отправлять, на 20 ку, без права выезда одтуда?

  • Paster

    Paster
    58 минут назад

    Судя по тексту, он даже не пытался стать гражданином РФ. Процедура получения российского гражданства весьма простая, занимает всего 5-7 лет, но хитрый Таджик решим миновать процедуры РНВ и ПНЖ и сразу стать россиянином прикрывшись детьми. Но скорее всего новость подана криво и всё не так однозначно, ибо получить гр-во РФ может нынче любой.

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