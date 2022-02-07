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сегодня, 16:41 3

Жена Моргенштерна призналась, что не хочет возвращаться в Россию

Моргенштерн и Дилара сейчас живут в Дубае

Жена Моргенштерна призналась, что не хочет возвращаться в Россию
Фото: kam1.ru

В конце прошлого года Моргенштерн покинул страну вместе с супругой после обвинений в продаже наркотиков. Сейчас звёздная пара проживает в Дубае. Алишер занимается работой и обустройством будущего жилья, а Дилара делится с поклонниками историями из своей жизни, сообщает «СтарХит».

На днях Дилара вышла в прямой эфир в Instagram и ответила на вопросы подписчиков. Таким образом жена рэпера решила скоротать время, пока Моргенштерн занимался в спортзале. Зинатуллина отметила, что полтора года не проводила онлайн-общение с поклонниками, но пообещала почаще выходить на связь в таком формате.

Отвечая на вопросы, Дилара призналась, что не скучает по России и не хочет возвращаться. По её словам, в Дубае тепло, поэтому ей нравится проводить здесь время. Однако она сразу прилетит, если сильно заскучает по дому.

Недавно жена Моргенштерна пожаловалась на бессонницу. Она не может спать из-за того, что муж ночами пропадает на студии или занимается ремонтом на вилле. Однако после того, как у супруги появилась аллергия, рэпер забросил все дела, чтобы быть рядом с любимой.

22-летняя Дилара признаётся, что чувствует себя комфортно в статусе замужней женщины. По её словам, ей нравится семейная жизнь, она чувствует, что «для неё создана».

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#отдых #соцсети #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    1 час назад

    Какие не молодцы!!! Аплодисменты. Вы там попробуйте с наркотиками замутить, в Дубае, думаю минимум смертная казнь, а максимум я ж не могу представить

  • Oldlord

    Oldlord
    55 минут назад

    Ну не нравится девочке Россия, пусть там и живёт. Только гражданство поменяет. Чтобы никто не подумал, что она наша.

  • капрал

    капрал
    50 минут назад

    И слава Богу! Искренне желаю вам там и оставаться!

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