Жена Моргенштерна призналась, что не хочет возвращаться в Россию
Моргенштерн и Дилара сейчас живут в Дубае
В конце прошлого года Моргенштерн покинул страну вместе с супругой после обвинений в продаже наркотиков. Сейчас звёздная пара проживает в Дубае. Алишер занимается работой и обустройством будущего жилья, а Дилара делится с поклонниками историями из своей жизни, сообщает «СтарХит».
На днях Дилара вышла в прямой эфир в Instagram и ответила на вопросы подписчиков. Таким образом жена рэпера решила скоротать время, пока Моргенштерн занимался в спортзале. Зинатуллина отметила, что полтора года не проводила онлайн-общение с поклонниками, но пообещала почаще выходить на связь в таком формате.
Отвечая на вопросы, Дилара призналась, что не скучает по России и не хочет возвращаться. По её словам, в Дубае тепло, поэтому ей нравится проводить здесь время. Однако она сразу прилетит, если сильно заскучает по дому.
Недавно жена Моргенштерна пожаловалась на бессонницу. Она не может спать из-за того, что муж ночами пропадает на студии или занимается ремонтом на вилле. Однако после того, как у супруги появилась аллергия, рэпер забросил все дела, чтобы быть рядом с любимой.
22-летняя Дилара признаётся, что чувствует себя комфортно в статусе замужней женщины. По её словам, ей нравится семейная жизнь, она чувствует, что «для неё создана».
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