Жена Моргенштерна призналась, что не хочет возвращаться в Россию

На днях Дилара вышла в прямой эфир в Instagram и ответила на вопросы подписчиков. Таким образом жена рэпера решила скоротать время, пока Моргенштерн занимался в спортзале. Зинатуллина отметила, что полтора года не проводила онлайн-общение с поклонниками, но пообещала почаще выходить на связь в таком формате.

Отвечая на вопросы, Дилара призналась, что не скучает по России и не хочет возвращаться. По её словам, в Дубае тепло, поэтому ей нравится проводить здесь время. Однако она сразу прилетит, если сильно заскучает по дому.

Недавно жена Моргенштерна пожаловалась на бессонницу. Она не может спать из-за того, что муж ночами пропадает на студии или занимается ремонтом на вилле. Однако после того, как у супруги появилась аллергия, рэпер забросил все дела, чтобы быть рядом с любимой.

22-летняя Дилара признаётся, что чувствует себя комфортно в статусе замужней женщины. По её словам, ей нравится семейная жизнь, она чувствует, что «для неё создана».