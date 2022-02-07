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сегодня, 17:13 0

За неделю в Амурской области больше пяти тысяч человек заразились ОРВИ

В амурском Роспотребнадзоре подвели итоги прошедшей недели

За неделю в Амурской области больше пяти тысяч человек заразились ОРВИ
Фото: pixabay.com

В управлении Роспотребнадзора по Амурской области обозначили данные по эпидемиологической обстановке в регионе по итогам пятой недели 2022 года – с 31 января по 6 февраля. По данным ведомства, показатель заболеваемости выше недельного эпидемического порога по ОРВИ на 12,2 % по всем возрастным группам. Зарегистрировано 5 240 случаев заболевания.

— Среди взрослого населения эпидемический порог превышен на 10,9 %, среди детского населения превышения эпидемического порога не зарегистрировано, – сообщили в ведомстве.

Сообщается также об одном лабораторно подтверждённом случае гриппа А.

По данным ведомства, по итогам прошедшей недели в Амурской области зарегистрировали 1 183 случая заражения COVID-19, при этом 90,3 % от общего числа заболевших приходится на невакцинированных. Госпитализировано 18,9 % заражённых.

Больше всего заразившихся выявили в Благовещенске (417 случаев), Свободном (262 случая) Сковородинском районе – 58 случаев. Меньше всего больных зарегистрировали в Прогрессе и Белогорском районе (по 5 случаев), Архаринском (3 случая) и Селемджинском районах (2 случая).

Важно отметить, что, по данным портала стопкоронавирус.рф, за неделю с 31 января по 6 февраля в Амурской области зарегистрировали 2 181 случай заражения коронавирусом. Как пояснили в управлении Роспотребнадзора, разница в данных произошла из-за «сдвижки в два дня».

— На 5-й неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди детского населения на 24,8 %, наибольшее число среди лиц 7-14 лет – на 80,6 %. Среди взрослых отмечается снижение заболеваемости на 4,9 %,– сообщили в ведомстве.

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#COVID 19

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