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сегодня, 16:38 0

Амурчанина осудят за ложный донос на своего начальника

Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы

Амурчанина осудят за ложный донос на своего начальника
Фото: pixabay.com

50-летний житель поселка Магдагачи обвиняется в заведомо ложном доносе о якобы совершённом преступлении, сообщает управление МВД по Амурской области.

В октябре 2020 года обвиняемый позвонил в полицию и сказал, что работодатель запер его в помещении, которое находится на производственной базе. Сам мужчина работал там трактористом. На место прибыли полицейские и забрали псевдопотерпевшего в дежурную часть, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Амурчанина предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, но он всё равно подписал заявление.

В итоге выяснилось, что никто мужчину не запирал. Дело против работодателя прекратили и возбудили против заявителя. В скором времени обвиняемого будут судить. За такое преступление может грозить до двух лет лишения свободы.

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