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Футболист Вячеслав Малафеев впервые назвал причины развода с женой

Малафеев и его супруга расстались через десять лет брака

Футболист Вячеслав Малафеев впервые назвал причины развода с женой
Фото: csn-tv.ru

В ноябре прошлого года футболист Вячеслав Малафеев объявил о разводе с женой Екатериной, с которой они прожили вместе почти десять лет. В недавнем интервью спортсмен впервые раскрыл причины их расставания, сообщает «Пятый канал».

После новости о разводе многие решили, что семью футболиста разрушила Айза Долматова, которая вместе с ним участвовала в проекте «Звёзды в Африке». Однако в беседе с Лаурой Джугелией Малафеев заявил, что его и Айзу ничего не связывает, а между ними было лишь дружеское общение.

Спортсмен рассказал, что с его стороны не было открытого интереса и сексуального влечения. По его словам, сейчас он практически свободен, но с Айзой не общается.

Малафеев признался, что главной причиной разлада с женой стали многочисленные проблемы. В последние месяцы у Вячеслава и Екатерины было много «разногласий и нестыковок». В результате этого они оба «начали двигаться каждый в своём направлении» и в какой-то момент потеряли все точки соприкосновения.

По словам футболиста, сейчас они с женой не живут вместе, но официально ещё не развелись. Однако спортсмен уже открыт для новых отношений.

Екатерина — вторая жена Вячеслава Малафеева. Его первая супруга погибла в автокатастрофе в 2011 году. Новая возлюбленная нашла общий язык с детьми мужа, а позже родила футболисту сына Алекса.

Как пишет ФАН, в настоящее время Малафеев владеет агентством недвижимости «М16» и горнолыжным курортом «Любогорье». При этом 20 % имущества принадлежит Екатерине, и пока не известно, как они будут всё делить.

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