Первую очередь военно-патриотического центра «Авангард» в Благовещенске сдадут к сентябрю

Фото: minstroyamur

В пригороде Благовещенска на территории бывшего танкового училища планируют построить военно-патриотический центр «Авангард». Губернатору Амурской области доложили о реализации текущих мероприятий.

Так, в конце января 2022 года заключили контракт, и в соответствии с утверждённым графиком будут выполнены инженерные изыскания, разработан общий генеральный план, проведены строительно-монтажные работы по возведению плоскостных сооружений. При этом здания, которые сейчас есть на территории центра «Авангард», признаны непригодными, их будут демонтировать.

На территории военно-патриотического центра планируют построить плац, спортплощадку, полосу препятствий, многофункциональное поле, административные здания и жилые корпуса (общежития на 300 мест), столовую, досуговые и учебные центры, спортзал.

Все работы должны быть завершены к сентябрю 2022 года.