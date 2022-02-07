В 27 сёлах Амурской области запустят сеть 4G

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В этом году в 27 сёлах Приамурья появится сеть 4G, доступ к ней получат более 14 тысяч амурчан. Запуск запланировали в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», сообщает правительство Амурской области.

Также в 2022 году регион получит субсидию на создание информационного центра «Горячей линии 122». В следующем году в школах области начнут делать системы контроля, управления доступом и видеонаблюдения также за счёт федеральной субсидии.

— Амурская область в лидерах по переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид. Специалистами министерства совместно с исполнительными органами государственной власти области составлен перечень массовых социально значимых услуг, в него на основании федерального перечня вошли 76 услуг, которые выведены на единый портал госуслуг, – рассказала заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области Анна Скок.

Кроме того, до 2024 года в школах региона планируют создать беспроводную инфраструктуру доступа к интернету, обеспечить защиту передачи данных при доступе к региональным информационным системам и работе в интернете, а также подключить участки мировых судей к защищённой сети передачи данных для приёма исков в электронном виде и их оснащение средствами видеоконференцсвязи.

Так, в 2021 году 442 социально значимых объекта Приамурья подключили к интернету, среди них ФАПы, пожарные части, органы местного самоуправления и так далее.